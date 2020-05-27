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"Отказалась от алкоголя из-за провалов в памяти": признание певицы MamaRika

Сегодня, 17:20

Певица не скрывает, что употребляет марихуану

Украинские артисты MamaRika и Сергей Середа, которые недавно поженились, сделали сенсационное признание в прямом эфире на Instagram-странице программы "Зіркового шляху". Звездные супруги признались, что планируют детей. К тому же певица заявила, что ей пришлось отказаться от алкоголя через периодические провалы в памяти.

"У меня очень много историй, я оказывалась в другом городе, я помню, что мы случайно решили куда-то там поехать. Я не помню, мне постоянно вырубает память, я оказываюсь в других местах с какими-то людьми", – делится MamaRika.

MamaRika прокомментировала свою беременность
MamaRika прокомментировала свою беременность
Фото: instagram.com/mamarika_official

Злоупотребляла в свое время певица и марихуаной. Правда, артистка говорит, что покуривает каннабис и по сей день. Но – исключительно в лечебных целях: "Я, честно признаюсь, когда-то себе по молодости очень нормально давала, а сейчас иногда в лечебных целях, очень редко могу себе позволить. У меня просто сосуды, у меня дистония".

Смотрите также видео о свадьбе MamaRika и Сергея Середы:

А вот ее муж Сергей Середа время от времени так расслабляется. Но употребляют супруги марихуану за пределами Украины, ведь у нас она запрещена законом. Также пара уже активно планирует детей.

"Я хочу двое, чтобы не были эгоистами, держались друг за друга, когда нас не станет", – говорит Анастасия Кочетова.

Ранее мы также писали, что MamaRika рассказала о беременности и планах усыновить ребенка.

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