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Откровения Оли Поляковой: сколько зарабатывает 14-летняя дочка певицы

Певица призналась, что Маша может прокормить семью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:06
Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Украинская певица Оля Полякова, которая сделала резонансное признание о домогательствах со стороны экс-министра культуры Украины, рассекретила заработки ее 14-летней дочери Маши.

Олег Винник, Оля Полякова и Потап презентовали новую композицию. Детали в сюжете:

Отметим, что несмотря на юный возраст, звездная девочка даже начала заниматься моделингом и активно вести свой аккаунт в социальной сети Instagram. К слову, у Маши уже 143 тысячи подписчиков. Оказывается, что ребенок популярной певицы даже зарабатывает со своей страницы, размещая рекламу.

INSTAGRAM

"Маша – совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой Instagram. У нее уже 140 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тысяч гривен в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью… Ну не 10 000 гривен, а 7500-8000 гривен. Это постоянная ее такса", – призналась "Королева ночи" в интервью с Дмитрием Гордоном.

Также Оля Полякова рассказала об отношениях с отчимом и родным отцом.

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