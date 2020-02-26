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Откровения в Голливуде: Роуз МакГоуэн призналась, что живет с женщиной

Актриса до нового романа состояла в отношениях только с мужчинами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48

Звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн, которая одна из первых прокомментировала приговор суда Харви Вайнштейну, призналась в романтических отношениях с девушкой. Более того, актриса начала жить со своей возлюбленной по имени Сиенна.

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46-летняя Роуз МакГоуэн призналась ведущему подкаста Shut Up Evan, что встречается с девушкой Сиенной. По ее словам, именно в этих отношениях она обрела счастье и чувствует себя комфортно. Голливудская знаменитость даже переехала к своей возлюбленной.

"Я знаю, что многие люди более комфортно чувствуют себя, навешав на себя конкретные ярлыки. Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной женщиной, которую зовут Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю… Не знаю. Было сложно начать встречаться с небинарным человеком, так как становилось непонятно, а кто я? Я же теперь не совсем "девушка". Нам нужно придумать какие-то новые определения для этого и обновить словарь", – рассказала актриса.

Напомним, что накануне Роуз Макгоуэн после Оскара-2020 обвинила Натали Портман в лицемерии.

Также ранее Роуз МакГоуэн рассказала, что ее знаменитый "голый" выход на красную дорожку MTV Video Music Awards в 1998 году на самом деле был "молчаливым протестом" против действий Вайнштейна.

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