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Откровения звезды: Деми Мур по согласию матери изнасиловал знакомый

Родная мать продала актрису за 500 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Деми Мур
Деми Мур
Фото: Getty Images

Известная американская актриса Деми Мур, которую ранее заподозрили в романе с женщиной-дизайнером, совсем скоро выпустить книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии и на этот раз общество шокировано признанием актрисы.

Деми Мур снова предстала в вышиванке от украинского дизайнера:

Оказывается, что в 15 лет будущая звезда была изнасилована пожилым мужчиной в своем доме. Более того, как утверждаем Деми Мур, ее родная мать дала на это согласие.

"Это было изнасилование. И разрушительная измена, раскрытая жестоким вопросом этого человека: "Как оно, быть проституткой собственной матери за 500 долларов? Я не думаю, что это была простая сделка. Но она все же его впустила и навредила мне", – приводит издание The Guardian слова актрисы из книги.

Также знаменитость призналась, что ее мать злоупотребляла алкоголем и в подростковом возрасте брала ее с собой в бары, чтобы торговать красотой девочки. Сейчас матери уже нет в живых, она умерла еще в 1998 году. 

Напомним, что также в своих мемуарах Деми Мур заявила, что экс-супруг и актер Эштон Кутчер склонял ее к групповому сексу.

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Источник: The Guardian
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