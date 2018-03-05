Откровенные декольте звезд на "Оскаре-2018"

Сегодня, 14:07

Знаменитости продемонстрировали на публике смелые наряды

Бланка Бланко. Фото: AFP
Бланка Бланко. Фото: AFP

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.

Некоторые гостьи красной дорожки в своих нарядах сделали акцент на откровенном декольте.

Бланка Бланко в Atria Couture.

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Бетти Габриэль в Tony Ward.

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Тараджи Хенсон в Vera Wang.

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Молли Симс в Naeem Khan.

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Келли Мари Трэн в Jenny Packham.

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Все фото: AFP 

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
оскар, Бланко, Джимми Киммел
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"Сегодня"

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