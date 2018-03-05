Откровенные декольте звезд на "Оскаре-2018"

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.

Некоторые гостьи красной дорожки в своих нарядах сделали акцент на откровенном декольте.

Бланка Бланко в Atria Couture.

Бетти Габриэль в Tony Ward.

Тараджи Хенсон в Vera Wang.

Молли Симс в Naeem Khan.

Келли Мари Трэн в Jenny Packham.

Все фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.