Откровенные декольте звезд на "Оскаре-2018"
Знаменитости продемонстрировали на публике смелые наряды
Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.
Некоторые гостьи красной дорожки в своих нарядах сделали акцент на откровенном декольте.
Бланка Бланко в Atria Couture.
Бетти Габриэль в Tony Ward.
Тараджи Хенсон в Vera Wang.
Молли Симс в Naeem Khan.
Келли Мари Трэн в Jenny Packham.
Все фото: AFP
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
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