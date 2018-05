Открытие "Евровидения-2018": что происходило на голубой ковровой дорожке

Участников встречали четверо ведущих

В этом году организаторы песенного конкурса приняли решение заменить традиционную красную дорожку голубой Фото: AFP

Вчера в Лиссабоне состоялось официальное открытие "Евровидение-2018".

Благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois", конкурс впервые проходит в Португалии. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

В этом году организаторы песенного конкурса приняли решение заменить традиционную красную дорожку голубой. Участников встречали четверо ведущих. 43 страны принимают участие в конкурсе.

Церемония прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии

Украину на Евровидении-2018 представляет MELOVIN (Костя Бочаров) с песней "Under The Ladder". Певец выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 10 мая. На голубой дорожке MELOVIN презентовал свой парфюм.

Украинец ALEKSEEV с песней "Forever" в этом году представляет Беларусь.

Фаворит конкурса – певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 19 миллион просмотров. Нетта предстала перед фотографами в наряде невесты.

Логотипом конкурса в этом году стала стилизованная ракушка, которую выбрали из тринадцати вариантов национальным голосованием. Слоган конкурса — All Aboard!, что переводится: "Все на борт!".

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак вновь представит Норвегию на конкурсе. Певец выступит на "Евровидении" с авторской композицией "That's How You Write A Song".

Напомним, MELOVIN уже провел свою первую репетицию на сцене конкурса.