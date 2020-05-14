"Отмотал свой срок": Дядя Жора записал забавное видео в честь выписки из больницы

Комик после инсульта головного мозга вернулся домой

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который недавно попал в больницу с инсультом головоного мозга, закончил лечение и покинул стены палаты. Об этом он в шуточной форме сообщил на своей официальной странице в Instagram.

44-летний артист с чемоданом в руках записал видео на ступеньках клиники и сообщил, что теперь наконец-то вырвался на свободу.

"Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода", – иронично подписал Дядя Жора ролик.

INSTAGRAM

Забирать артиста из больницы приехала его жена Наталья Мичковская. Женщина приехала к мужу с корзиной цветов и пригласила Дядю Жору вечером в ресторан.

Отметим, Вадим Мичковский был шокирован тем, что у него случился инсульт головного мозга. По его словам, он вел активный образ жизни, следил за питанием и занимался спортом. Но, видимо, насыщенный рабочий график дал о себе знать. Вадим по полной себя нагружал, чтобы каждый его час был эффективным.

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Напомним, Дяде Жоре перед больницей двоилось в глазах и была сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро, поэтому артист собрал вещи и сам отправился в клинику.

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