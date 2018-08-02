O.Torvald берут паузу: где пройдет их последний концерт в этом году

В 2015 году рок-коллектив стал одной из самых популярных команд страны

Во время выступления на фестивале Atlas Weekend-2018 фронтмен группы O.Torvald Женя Галич заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск.

А 19 августа в Зеленом театре O.Torvald отыграют прощальный концерт перед перерывом. Украинский рок-коллектив О.Torvald во главе с фронтменом Женей Галичем выступает на сцене уже тринадцать лет. За плечами у музыкантов длинный путь от клубных перформансов до сольников перед многотысячной аудиторией. На счету группы 7 записанных альбомов, сотни концертов, туры по всей стране и за ее пределами, а также победа в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение", и даже рекорд Украины.

В 2015 году рок-коллектив стал одной из самых популярных команд страны, музыканты приняли участие в более чем 20 фестивалях в Украине и Европе. В 2017 группа победила в Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение". В этом же году изменился состав группы, и мир увидел новый мини-альбом "Бісайди".

O.Torvald беспрерывно развивается и совершенствуется, чем радует своих многочисленных фанатов, о которых Женя Галич говорит #НашіЛюдиВсюди.