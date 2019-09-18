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"Отправила меня в нокаут": Маша Ефросинина рассказала о воспитании дочери

Телеведущая вспомнила беседу с дочерью Наной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала архивный снимок с мужем, воспитывает двоих детей. Недавно звезда на своей странице в Instagram поделилась беседой со своей 15-летней дочерью Наной. Ефросинина задумалась, насколько правильный распространенный демократический подход к воспитанию детей.

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"Дети – цветы жизни! И... периодический разрыв мозга! Недавно моя Нана отправила меня в нокаут: сперва она повертела на пальце мои назидания по одному вопросу, а потом сказала: "ты же мама, почему не настояла жёстче?" Набив этот шишак в очередной раз, я задумалась: "а правильная ли эта модная последние годы демократичная позиция – быть ребёнку другом, во всем договариваться с ним и заставлять с младых ногтей нести ответственность за свои решения только самому?", – задумалась звезда.

Маша Ефросинина изучила литературу и пришла к выводу, что заставлять ребенка с малых лет нести ответственность за свою жизнь однозначно не стоит.

Телеведущая Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Такая позиция родителей по отношению к детям губительна для последних. Нет, не то, чтобы нужно было вернуть порку и углы с гречкой... А о позиционировании родителя, как бесспорного авторитета для ребёнка, так как ребёнок именно в нем, авторитете, и нуждается", – считает Ефросинина.

Ранее мы также писали, что 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении.

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