Отправила смс перед смертью: известная диджей покончила с собой из-за несчастной любви

38-летняя Люси Стоун выпрыгнула с 14-го этажа

Диджей Люси Стоун Фото: Instagram

Известная в Британии 38-летняя диджей Люси Стоун, которая получила популярность благодаря выступлениям в культовом клубе Лондона Ministry of Sound, трагически закончила свою жизнь. Знаменитость выпрыгнула с 14-го этажа из-за неразделенной любви. Добавим, что ранее в Москве скончалась известная диджей и модель Playboy.

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

По информации The Sun, трагедия произошла еще 4 сентября, но огласке ее придали только сейчас. Тело девушки удалось распознать лишь благодаря татуировкам. Совершить самоубийство Люси решилась после болезненного расставания со своим бойфрендом, с которым она встречалась пять лет.

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Сразу после разрыва отношений Стоун отпросилась у начальника на работе и сказала, что взяла больничный. За несколько часов до смерти диджей отправила сообщение своим близким в WhatsApp, в котором поделилась суицидальными мыслями. Родные пытались дозвониться к Люси, но все было напрасно.

"Карьера Люси была невероятной. Она была на вершине своей игры, работая на лучшие клубы и промоутеров. Но музыкальная индустрия, в которой мы с Люси работали, может быть тяжелой и приводить к одиночеству", – рассказала подруга погибшей Кэти.

Напомним, что ранее в Москве в возрасте 29 лет скоропостижно скончалась известная модель и диджей Жанна Рассказова.

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