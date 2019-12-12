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Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

Хейден Панеттьери срезала белокурые волосы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Фото: Getty Images

Голливудская актриса, экс-невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьер, которая возобновила общение с парнем-садистом, решилась на кардинальные изменения.

Не пропустите: бывшая невеста Владимира Кличко завела роман с братом экс-бойфренда:

Белокурая голливудская красотка срезала свои волосы. После годового перерыва актриса вернулась в социальные сети и сделала первую публикацию, на которой предстала в обновленном имидже.

На своей странице в Twitter она продемонстрировала новую короткую стрижку – пикси.

Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Фото: Twitter

"Моя внутренняя Кирби", – написала Хейден под фото, говоря о ее героине из фильма "Крик 4".

Ко всему, Панеттьери поблагодарила своего стилиста, который помог ей преобразиться. Изменить прическу звезда решилась только потому, что захотелось "радикальных перемен".

Отметим, что в сентябре этого года суд снял все обвинения с ее возлюбленного. Актриса отказалась давать показания против Брайана Хикерсона, который нанес ей телесные повреждения во время ссоры.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-возлюбленную избил новый бойфренд Брайан Хикерсон, был обеспокоен и искал возможности встретиться с бывшей супругой.

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