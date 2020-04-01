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Ответ Трампу: принц Чарльз заплатит за охрану герцогов Сассекских

Герцог выделил из собственных средств 2,5 миллиона долларов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:03

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перед сложением королевских обязанностей переехали из Канады в США. Такое решение герцогов Сассекских сразу же прокомментировал президент Америки Дональд Трамп. По его словам, государство не собирается платить за охрану супругов, они должны сами себя обеспечивать.

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Многие годы принц Гарри и Меган Маркл финансово зависели от британской казны, но с 31 марта они переходят на самообеспечение. Как сообщается в издании Daily Mail, ситуацию принялся спасать отец принца Гарри – принц Чарльз. Он намерен заплатить 2,5 миллиона долларов за охрану сына с невесткой.

"Принц Чарльз согласился выплатить Меган и Гарри около 2,5 миллиона долларов в частном порядке. Однако принц Уэльский не сможет финансировать их бесконечно", – сообщил инсайдер, добавив, что годовой доход герцога составляет около 26 миллионов.

Смотрите также видео: Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду

На прошлой неделе принц Гарри и его супруга Меган Маркл с годовалым сыном Арчи Харрисоном переехали из Канады в США. Бывшая актриса обосновалась в своем родном городе Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к работе.

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