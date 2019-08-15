Ответный подарок за Porsche: Джей Ло сделала жениху неожиданный сюрприз

27 июля Алекс Родригес отметил свой день рождения

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

24 июля американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала свой юбилей. В честь 50-летия ее жених Алекс Родригес подарил любимой роскошный автомобиль – красный Porsche 911 GTS. Джей Ло не стала оригинальничать и преподнесла будущему супругу в качестве презента внедорожник Ford Bronco голубого цвета.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробнее в сюжете:

Для спортсмена такой подарок на день рождения оказался приятным сюрпризом и Алекс поблагодарил Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram, опубликовав видео. На кадрах звездная пара запечатлена в той самой машине.

14 Авг 2019 в 6:39 PDT INSTAGRAM (@arod)

"Джей Ло, спасибо тебе за самый лучший подарок", – подписал снимок Родригес.

Впоследствии будущие супруги сразу же отправились в мини-путешествие по окрестностям, опустив крышу голубого внедорожника и включив музыку на полную громкость.

Напомним, что совсем недавно Дженнифер Лопес вернулась из гастрольного тура. Во время концерта в Москве сценический костюм певицы не выдержал и треснул прямо во время выступления. Забавное видео поклонники опубликовали в Instagram.

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