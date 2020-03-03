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"Ответственно быть голосом своей страны": Ани Лорак вспомнила, как представляла Украину на Евровидении

Певица выступала на Евровидении в 2008 году

Валерия Ильченко
Сегодня, 17:22

Конкурс "Евровидение-2020" состоится уже через два месяца. Букмекеры активно делают ставки на победителя, а страны-участницы одна за другой называют своих представителей на "Евровидении-2020". Так, на днях с артистом определилась Эстония, им стал Уку Сувисте.

Отметим, певец принимал участие в российском "Голосе страны-7" в команде Ани Лорак. Артистка поздравила бывшего подопечного с победой в Нацотборе и вспомнила собственный опыт участия в "Евровидении". В 2008 году на международном конкурсе Ани Лорак представляла Украину.

Ани Лорак и Уку Сувисте
Ани Лорак и Уку Сувисте
Фото: instagram.com/anilorak

"Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" – Уку Сувисте – стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме! От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!", – написала артистка.

Узнайте также, с кем встречается Ани Лорак:

Напомним, стало известно, кто представит Россию на "Евровидении-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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