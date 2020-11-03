Ожидание и реальность – как выглядит 37-летняя Энн Хэтэуэй без макияжа. Фото

Актриса похвасталась естественной красотой

Когда звезда фильмов "Алиса в Зазеркалье" и "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй появляется на красной дорожки, модные критики и поклонники не жалеют комплиментов. Но в интернете любят написать о том, что с макияжем от лучших визажистов все будут красивые. Энн Хэтэуэй входит в число тех звезд, кто не боится публиковать фото без косметики.

Энн Хэтэуэй Фото: instagram.com/annehathaway

На своей страничке в Instagram актриса поделилась новым фото без макияжа и идеальной укладки. Энн запостила селфи с прогулки в лесу. Волосы она собрала в низкий хвост, а ее лицо украсил нежный румянец.

Энн Хэтэуэй Фото: instagram.com/annehathaway

В одном из своих интервью актриса признавалась, что услугами визажистов пользуется только когда речь идет о красных дорожках. В повседневной жизни Энн предпочитает ходить без макияжа, а любимый стиль одежды – casual.

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