"Падение американской империи": в Киеве прогремела звездная премьера

В столичном кинотеатре прогремела премьера комедии

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В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась гала-премьера криминальной комедии оскароносного Дени Аркана – "Падение американской империи". На допремьерный показ съехались представители украинского шоу-бизнеса – alyona alyona, Ирма Витовская, Владимир Бебешко, Игорь Кондратюк, Анна Добрыднева, Мила Нитич и другие.

Анита Луценко Владимир Бебешко Анна Добрыднева alyona alyona Ирма Витовская и Наталия Васько Мила Нитич Игорь Кондратюк и Владимир Бебешко 1/7

О чем фильм?

Скромный Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико.

И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других, интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер фантастического боевика "Двойник" с Уиллом Смитом. Трейлер за сутки стал интернет-хитом, набрав почти пять миллионов просмотров.

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