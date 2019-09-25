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Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк пребывает под охраной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в больнице уже несколько недель. Недавно появилась информация, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану, так как представители СМИ уже несколько раз пытались пробраться в палату Заворотнюк.

К Анастасии Заворотнюк приставили охрану. Детали в сюжете:

Теперь же стало известно, что Анастасию Заворотнюк не только охраняют секьюрити, актриса лежит в палате на подземном этаже частной клиники, где находится Центр лучевой диагностики.

Кроме того, сотрудница медучреждения, в котором находится звезда, сообщила, что медперсонал узнает новости о состоянии Анастасии Заворотнюк из прессы. Даже точной информацией о диагнозе актрисы она не обладает. Об этом пишет "Собеседник".

Актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы", – заявила сотрудница клиники.

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

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