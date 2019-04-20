Памела Андерсон показала молодого жениха в чувственной фотосессии

Известная модель Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж

Памела Андерсон показала молодого жениха в чувственной фотосессии Фото: instagram/pamelaandersonfrenchfan

Знаменитая голливудская актриса и модель Памела Андерсон, которая собирается выйти замуж в пятый раз, впервые показала своего избранника. 51-летняя звезда Playboy снялась в чувственной фотосессии для журнала Intimately Magazine вместе с 33-летним футболистом Адилем Рами.

В кадре, который украсил обложку испанского глянца, влюбленные Памела и Адиль позируют страстно глядя друг другу в глаза. В номере также появятся несколько фото, на которых Памела запечатлена в белье, купальнике и шикарном платье с объемной юбкой.

Напомним, что французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение Памеле Андерсон в марте этого года. По сообщениям инсайдера, свадьба знаменитости намечена на лето.

Официально Памела Андерсон пока не подтверждала эту информацию, однако в интервью признается, что не воспринимает замужество, как что-то значимое. "Мы не являемся типичной парой спортсмен-актриса, мы не изменяем, не лжем и не используем друг друга. Замужество уже не так важно для меня, как это было раньше, и у меня больше не будет детей. Можно сказать, что это любовный роман, который мы проживаем день за днем", – поделилась Памела в интервью Intimately Magazine.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон рассталась со своим возлюбленным спустя два месяца после того, как он сделал ей предложение.

О книге, которую написала Памела Андерсон, узнайте в этом видео:

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