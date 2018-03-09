Памела Андерсон защитила сына от обвинений своего бывшего мужа

На днях бывший муж Памелы Андерсон, рок-музыкант Томми Ли, обвинил их старшего сына, манекенщика Брэндона Ли, в избиении. Андерсон опубликовала на своем сайте официальное заявление под названием "Алкоголизм – дьявол", где оправдала действия сына.

"Действия Томми отчаянны и оскорбительны. Он – выходящее из-под контроля бедствие. Он не состоялся как отец. Но это для нас не ново. Мои сыновья воспользовались каждой возможностью, чтобы помочь ему в последние месяцы – и остаются с ним, чтобы удостовериться, что он в порядке",- написала Андерсон, отметив, что Брэндону пришлось применить силу в целях самообороны: "Сын действовал в целях самообороны и боялся за свою жизнь. Никто не сможет понять, сколько разочарования наша семья испытала из-за него. Это сосредоточение печали, драмы и беспорядка".

Памела Андерсон и Томми Ли состояли в браке с 1995 по 1998 год и успели родить двоих сыновей – Брэндона и Дилана. В 1999 году Памела и Томми воссоединились, но в 2000-м расстались окончательно.

Напомним, у Памелы Андерсон новый бойфренд. 50-летняя модель и актриса встречается с 32-летним защитником футбольной команды " Марсель" и сборной Франции Адилем Рами.