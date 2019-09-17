Памяти Андрея Гусина: история любви легендарного футболиста с женой

Легендарный футболист погиб 5 лет назад

Жена Андрея Гусина рассказала историю их отношений

17 сентября, только 5 лет назад, случилась трагедия – разбился футболист, который играл за киевский клуб "Динамо", Андрей Гусин. В память о муже его вдова Кристина Гусина рассказала историю их любви, а также о том, как пережила страшную потерю.

Она встречалась с парнем. Была зачислена в ансамбль Вирского в Киеве и строила планы на большое артистическое будущее. Но одна судьбоносная встреча на дне рождения ее крестной навсегда изменила жизнь 17-летней Кристины.

"Мамы дружили между собой, они были соседями, соответственно, пришел поздравить подругу мамы с днем рождения и, собственно, собрался уходить, до того момента, пока моя крестная не настояла и не заставила его зайти в комнату, после он уже никуда не спешил", – вспоминает Кристина.

А уже через месяц Кристина поняла, что влюбилась. Тогда же канули в лету и мечты о танцевальном будущем, ведь в семье звезда должна быть одна. И ею должен был стать он!

Андрей Гусин с женой Кристиной Фото: facebook.com

Но прежде чем сделать предложение Кристине, Андрей решался долгих два года. А потом – еще 5 раз переносил свадьбу.

"Потому что он все время был занят и я, конечно, превратилась вообще в такую неуравновешенную молодую девушку, каждый раз приходила ЗАГС, мне бабуля говорит: "Что, нет, шо, опять?". Я говорю: "Да, он никогда не женится". Потому что его то за основной состав, то за второй состав, вот эти вот сборы двухнедельные, для него профессия всегда была определяющим в нашей семье", – рассказывает женщина.

Кристина также вспомнила, как возлюбленный опоздал на собственную свадьбу.

"На полчаса он опоздал. Привез еще букет с завядшими розами, который я сама заказала, в общем, но тем не менее, в любом случае, это все состоялось. Самое смешное, что мы утром, в шесть утра, в восемь утра, в шесть мы вставали, в восемь уже вылет был самолета, а в одиннадцать он ушел на тренировку в Киеве, вся романтика, собственно, на этом закончилась", – говорит Гусина.

Семья Андрея Гусина Фото: facebook.com

Они поженились. Но забирать любимую из Львова в Киев в арендованную квартиру Андрей не спешил. Кристина ждала. Приезжала время от времени на месяц-другой. А потом терпение женщины лопнуло, и на последнем месяце беременности она переехала к мужу в однокомнатную съемную квартиру.

О сложностях в отношениях, семейных традициях и пережитой трагедии – узнайте в видеоинтервью с Кристиной Гусиной.

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