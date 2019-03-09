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Памяти Владимира Этуша: за что мы запомним легендарного актера

Владимир Этуш – эпоха советского кинематографа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Владимир Этуш в роли Саахова в комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница”, 1966
Владимир Этуш в роли Саахова в комедии Леонида Гайдая “Кавказская пленница”, 1966
Фото: YouTube

Сегодня, 9 марта, стало известно о смерти звезды "Кавказской пленницы", советского актера Владимира Этуша. Информацию о его смерти подтвердила дочь Этуша – Раиса Этуш. Месяц назад актер перенес инсульт, тогда врачам удалось спасти актера. Однако накануне Этушу стало резко плохо, его госпитализировали в ону из московских клиник, где и скончался. 

Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова. Гражданская панихида пройдет в самом театре. 

Актер до последнего времени был занят в постановках театра Вахтангова и радовал публику своими творческими вечерами. Он почувствовал себя плохо в конце ноября прошлого года, и был вынужден отменить спектакль из-за плохого самочувствия.

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни
Владимир Этуш умер на 97-м году жизни
Фото: Getty Images

В память о великом артисте "Сегодня" вспоминают биографию и самые яркие роли Владимира Этуша в кино.

Биография народного артиста СССР Владимира Этуша

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Еще в школе будущий знаменитый актер занимался в театральном кружке, выступал в школьных спектаклях. В 1940 году был зачислен вольнослушателем в Театральное училище им. Бориса Щукина. Окончил его в 1945 году и был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актёров.

Выйдя на сцену Театра Вахтангова в постановке "Фельдмаршал Кутузов" и увидев почти пустой зрительный зал, на следующий день (в июне 1941) после спектакля записался на фронт добровольцем. Он был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. В 1943 году под Запорожьем был тяжело ранен, получил 2-ю группу инвалидности и был комиссован.

Владимир Этуш, 1943 год Фото: Facebook/Елена Этуш
Владимир Этуш, 1943 год Фото: Facebook/Елена Этуш

С 1947 года Владимир Этуш стал преподавателем, с 1976 года - профессором кафедры актерского мастерства Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. В 1987-2003 годах был ректором данного вуза, с 2003 года был его художественным руководителем.

В 2009-2011 годах занимал должность директора Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной (Москва). С 1984 года Народный артист СССР.

Владимир Этуш также является автором книг "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).

В 2007 году в честь Владимира Этуша была названа одна из улиц города Малгобека (Республика Ингушетия).

Лучшие роли Владимира Этуша в кино

Дебютом в кино знаменитого советского актера стала роль Сеида-Али в картине "Адмирал Ушаков" в 1953 году. Но любовь зрителей принесли Этушу его работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (роль Саахова), "Двенадцать стульев" (роль инженера Брунса), "Иван Васильевич меняет профессию " (роль Шпака).


 
Народный артист СССР также сыграл в таких картинах: "Председатель", "Старая, старая сказка", "Миссия в Кабуле", "Тень", "Дела давно минувших дней…", "Цирк зажигает огни", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "31 июня", "По улицам комод водили…", "Мечты идиота", "Классик", "Поворот ключа", "1-й Скорый", "Парк советского периода", "Три мушкетера" и др.

Что известно о личной жизни Владимира Этуша

Знаменитый актер был женат трижды. Первая супруга – заслуженная артистка РСФСР Нинель Мышкова, вторая – преподаватель английского языка Нина Крайнова, а третьей женой стала преподаватель английского языка Елена Горбунова. От второго брака у Этуша есть дочь – Раиса Этуш, заслуженная артистка РФ.

Напомним, 26 октября умер российский актер Николай Караченцов

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