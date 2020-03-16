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Паника во дворце: Елизавету II и ее супруга изолировали

Ее Величество покинула Букингемский дворец

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:03

93-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая накануне отменила ряд встреч, вместе с 98-летним супругом принцем Филиппом покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок. Все эти меры были приняты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщает издание Mirror, члены королевской семьи немного паникуют из-за эпидемии. Букингемский дворец признали опасным и уязвимым местом с точки зрения распространения коронавируса.

"Букингемский дворец находится в центре Лондона, штат сотрудников в нем намного больше, чем в других королевских резиденциях, так что это потенциально опасное место. Дворец ежедневно принимает огромное количество посетителей со всего мира, включая политиков, дипломатов и высокопоставленных лиц. Было решено, что лучше перевезти королеву в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса. Во дворце постоянно появляются посетители – политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч", — рассказал инсайдер.

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Насколько состояние звезды серьезное, пока неизвестно. Отметим, что это уже не первый случай заболевания коронавирусом среди мировых знаменитостей. Так, немецкая супермодель Хайди Клум опасается, что заразилась. Но 46-летняя знаменитость не может пройти тест, который определил бы ее недуг.

Ранее дети инфицированного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам.

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