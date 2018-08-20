Папа против: Алек Болдуин прокомментировал откровенный снимок дочери

22-летняя Айрленд активно занимается модельной карьерой

Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

22-летняя дочь знаменитого голливудского актера Алека Болдуина и его бывшей супруги, модели и актрисы Ким Бесингер – Айрленд Болдуин нередко публикует откровенные фото в Instagram. Девушка развивает модельную карьеру и не стесняется выставлять свои формы напоказ.

Похоже, что подобного плана фото не нравятся ее отцу, Алеку Болдуину. Под снимком дочери актер оставил лаконичный, но весьма исчерпывающий комментарий "Нет. Просто…нет".

Айрленд Болдуин Фото: instagram.com/commentsbycelebs

"Эй, Айрленд, я согласен с твоим отцом. Это фото слишком сексуальное", "Как хорошо, что у меня не дочери и они не делает такие фото", "Алек, вы правильно написали, не меняйте свое мнение. Мой отец меня б убил за такое фото", "Твой отец прав, совершенствуйся и будь примером для людей. Твой папа сделал себе хорошее имя, не дискредитируй его и себя ради трех секунд славы. Ты лучше этого", – написали некоторые пользователи в комментариях.

Алек и Айрленд Болудин Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Другие же поддержали Айрленд и пожелали ей удачи в модельной карьере, а также – не обращать внимание на критику.

Напомним, Айрленд Болдуин показала формы в белом бикини. Отметим, что кузина Айрленд – Хейли, также модель, недавно объявила о помолвке с певцом Джастином Бибером.