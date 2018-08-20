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Папа против: Алек Болдуин прокомментировал откровенный снимок дочери

22-летняя Айрленд активно занимается модельной карьерой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдуин. Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

22-летняя дочь знаменитого голливудского актера Алека Болдуина и его бывшей супруги, модели и актрисы Ким Бесингер – Айрленд Болдуин нередко публикует откровенные фото в Instagram. Девушка развивает модельную карьеру и не стесняется выставлять свои формы напоказ.

Похоже, что подобного плана фото не нравятся ее отцу, Алеку Болдуину. Под снимком дочери актер оставил лаконичный, но весьма исчерпывающий комментарий "Нет. Просто…нет".

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Айрленд Болдуин
Фото: instagram.com/commentsbycelebs

"Эй, Айрленд, я согласен с твоим отцом. Это фото слишком сексуальное", "Как хорошо, что у меня не дочери и они не делает такие фото", "Алек, вы правильно написали, не меняйте свое мнение. Мой отец меня б убил за такое фото", "Твой отец прав, совершенствуйся и будь примером для людей. Твой папа сделал себе хорошее имя, не дискредитируй его и себя ради трех секунд славы. Ты лучше этого", – написали некоторые пользователи в комментариях.

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Алек и Айрленд Болудин
Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Другие же поддержали Айрленд и пожелали ей удачи в модельной карьере, а также – не обращать внимание на критику.

Напомним, Айрленд Болдуин показала формы в белом бикини. Отметим, что кузина Айрленд – Хейли, также модель, недавно объявила о помолвке с певцом Джастином Бибером

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Источник: "Сегодня"
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