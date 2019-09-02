"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

Солистка The HARDKISS поздравила родителей с годовщиной

Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, которая недавно поделилась редким семейным фото, впервые показала поклонникам своих родителей.

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Дело в том, что Юлия Головань (настоящее имя певицы, – ред.) редко делится моментами своей личной жизни. И, несмотря на то, что артистка весьма популярна в Украине, фанаты почти ничего не знают о ее родителях. В честь годовщины семейства Головань, Юлия трогательно поздравила маму и папу, опубликовав в Instagram их совместное фото.

1 Сен 2019 в 1:52 PDT INSTAGRAM (@the_hardkiss)

"30 лет вместе. Мама и папа, поздравляю. Спасибо за ориентир в жизни", – написала солистка The HARDKISS.

Подписчики 28-летней певицы отметили, что родители выглядят весьма молодо, а отец и вовсе "выпил эликсир молодости". Также юзеры сошлись во мнении, что Юлия очень похожа на маму: "Теперь понятно, в кого ты такая красотка", "Юля вы вся в маму ,поздравляю ваших родителей".

Ранее Юлия Санина откровенно рассказала о семейной жизни и начале карьеры.

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