Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

Солистка The HARDKISS поздравила родителей с годовщиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Юлия Санина
Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, которая недавно поделилась редким семейным фото, впервые показала поклонникам своих родителей.

Также не пропустите в видео, как семья Юлии Саниной отдыхала в Греции:

Дело в том, что Юлия Головань (настоящее имя певицы, – ред.) редко делится моментами своей личной жизни. И, несмотря на то, что артистка весьма популярна в Украине, фанаты почти ничего не знают о ее родителях. В честь годовщины семейства Головань, Юлия трогательно поздравила маму и папу, опубликовав в Instagram их совместное фото.

INSTAGRAM (@the_hardkiss)

"30 лет вместе. Мама и папа, поздравляю. Спасибо за ориентир в жизни", – написала солистка The HARDKISS.

Подписчики 28-летней певицы отметили, что родители выглядят весьма молодо, а отец и вовсе "выпил эликсир молодости". Также юзеры сошлись во мнении, что Юлия очень похожа на маму: "Теперь понятно, в кого ты такая красотка", "Юля вы вся в маму ,поздравляю ваших родителей".

Ранее Юлия Санина откровенно рассказала о семейной жизни и начале карьеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Юлия Санина - о желании уйти из шоу-бизнеса, втором ребенке и работе бэк-вокалисткой Украинская группа The Hardkiss выпустила новый чувственный клип 10 лет вместе: участники The Hardkiss Вал и Юля Санина отметили важную дату
семья шоу-бизнес родители The Hardkiss Юлия Санина
Реклама

Новости партнеров

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Популярные статьи

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаFun

Женщина по ошибке провела в тюрьме 35 лет и стала миллионершей

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Почему нам хочется есть даже в жару
Почему нам хочется есть даже в жару