"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

В коротком ролике 21-летний Павел обращается к звездному отцу

7 августа ушел из жизни младший сын Виктора Павлика 21-летний Павел, который два года боролся с онкологическим заболеванием. В Сети известный певец обнародовал видео, снятое в последние дни жизни его сына.

Щемящее душу видео Виктор Павлик разместил на своей странице в Instagram. В нем – архивные кадры с выступления артиста, где еще совсем маленький Паша обращается к отцу со словами "Папа, я тебя люблю", а также моменты, снятые в больнице, в последние дни жизни уже взрослого Павла. В ролике сын артиста лежит на больничной койке и повторяет фразу "Папа, я тебя люблю".

"Просто без слов", – написал в публикации Виктор Павлик.

INSTAGRAM

Ранее Виктор Павлик отреагировал на смерть сына словами "Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой ангел". Молодая жена певца Екатерина Репяхова также выразила слова соболезнования.

В октябре 2018 года Павлу Павлику диагностировали онкологическое заболевание. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

В мае 2020 года состояние здоровья Павла ухудшилось – у больного сына Виктора Павлика начали отказывать пальцы, а затем он не мог самостоятельно передвигаться.

Недавно сообщалось, что в Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом.

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