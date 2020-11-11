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Папарацци засняли довольного Ди Каприо накануне 46-летия – с животом и сединой

Сегодня, 14:50

Актер выглядел счастливым и расслабленным

Накануне своего 46-летия Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци во время отдыха в Малибу. В разгар ноября актер проводил время на пляже с друзьями, когда фотографы засняли его в самом заурядном виде. Компанию Ди Каприо составила не его 23-летняя девушка, которая, как оказалось, не беременна, а его отец Джордж Ди Каприо и 35-летний коллега Эмиль Хирш.

Леонардо Ди Каприо в Малибу накануне дня рождения
Леонардо Ди Каприо в Малибу накануне дня рождения
Фото: People

Как сообщает People, к компании присоединились еще несколько друзей и несмотря на холодную воду, они решили искупаться.

Леонардо Ди Каприо на пляже в Малибу
Леонардо Ди Каприо на пляже в Малибу
Фото: People

Напомним, еще в середине лета неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци. С этого момента внимание СМИ тщательно приковано к его новой девушке Камиле Морроне. Знаменитости свои отношения не комментируют, но по заявлениям инсайдеров, звезда "Титаника" настроен серьезно и планирует создание семьи. Фанаты актера уверены, что недолго осталось ждать, пока завидный холостяк Голливуда станет главой семьи.

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