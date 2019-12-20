"Папина дочка": Екатерина Кухар впервые показала лицо дочери Анастасии

Балерина вместе с дочерью украсила обложку глянца

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар воспитывает двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию. И если с сыном Екатерина Кухар и Александр Стоянов периодически посещают светские мероприятия, то лицо дочери всячески скрывали. А недавно звездная пара впервые показала свою дочь Настю.

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Так, Екатерина Кухар с дочерью украсили обложку глянца. Кадром балерина поделилась на своей странице в Instagram и добавила трогательную подпись.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья её глаза... Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец-то покажут... И мы хотим вас поздравить с праздником святого Николая... Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо... ", – написала под фото Екатерина Кухар.

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В комментариях подписчики Екатерины отметили, что девочка похожа на своего отца – Александра Стоянова.

Напомним, с воспитанием детей звездной паре помогает мать балерины. Недавно Екатерина Кухар рассказала об отношениях Александра Стоянова с тещей.

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