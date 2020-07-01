Парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель высказался о ее отце: "У нее была очень сложная жизнь"

Виктор утверждает, что отец блогера психологически давил на нее

Парень российского блогера Анастасии Тропицель, которая трагически погибла на Бали, рассказал о ее сложной жизни и взаимоотношениях с отцом. Напомним, что 21 июня девушка попала в ДТП на своем мотоцикле. Она не справилась с управлением и от полученных травм скончалась на месте.

Родители Насти, узнав о трагедии, начали обвинять возлюбленного дочери. Виктор работает на Бали мотоинструктором, и Настю он тоже обучал ездить. Отец девушки утверждает, что по его вине девушка села на байк и разбилась. Более того, парень якобы после смерти Насти пытался снять деньги с ее счетов.

Сам же Виктор на своей странице в Instagram во время прямого эфира уверял, что не смог бы спасти девушку, ведь авария произошла из-за ряда случайных факторов. Также он добавил, что у Насти до смерти была сложная жизнь и натянутые отношения с отцом, что негативно влияло на ее психику.

Блогер Анастасия Тропицель Фото: instagram.com/nastyatropi

"Я разговаривал с психологом, и мы пришли к выводу, что отец Насти чувствует свою вину в произошедшем, поэтому так себя ведет. Он же даже на Бали пытался ее достать, все запрещал. В итоге у нее нервы сдавали. У Насти была очень сложная жизнь и, поверьте, если бы она во всем слушала отца, она бы ничего не добилась. Он ведь даже запрещал ей видео снимать, не хотел, чтобы она была блогером", — заявил Виктор.

Блогер Анастасия Тропицель с парнем Виктором Фото: instagram.com/nastyatropi

Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет. В 15 лет она заработала свой первый миллион.

Напомним, что 25 июня Настю Тропицель кремировали и часть праха развеяли по острову Бали.

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