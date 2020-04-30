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Пародист Зеленского Юрий Великий рассказал о судьбоносной встречи с президентом

Сценарист "Студии 95-Квартал" познакомился с главой Украины в Одессе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:10

От Андрея Парубия к Владимиру Зеленскому – он может перевоплотился в любой образ, ведь на сцене провел половину своей жизни. Пародист и сценарист "Студии 95-Квартал" Юрий Великий стал гостем рубрики "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина". Во время интервью 39-летний актер рассказала, как потерял семью после переезда в Киев и почему знакомство с президентом Владимиром Зеленским стал для него судьбоносным. Отметим, что сейчас Юрий пародирует на сцене самого президента!

Пародист Юрий Великий
Пародист Юрий Великий
Фото: instagram.com/yuri_velikiy

Начинал Юрий свою карьеру в Одессе, где начинали многие другие украинские пародисты: "Одесса дает очень хороший старт, особенно, людям моей, не знаю как сказать, профессии. Потому что я ведь не учился на юмориста.

И именно в Одессе у Юры состоялось несколько действительно судьбоносные знакомства. Первое – с напарником по дуэту "Братья Шумахеры" Сергеем Цвиловским. А вот с будущим президентом Украины Юрий познакомился в Одессе 1 апреля – в День юмора.

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""Квартал" очень часто 1 апреля приезжал в Одессу. И один из наших общих знакомых с ним, мне поздно вечером позвонил, говорит: "Приезжай, мне тебе нужно что-то срочно важное сказать". Я попросил сказать все по телефону. Никак нет, по телефону не могу", – вспоминает Юрий тот судьбоносный вечер.

Заменив все планы и вместо "поспать" поехал выступать в один из закрытых клубов. Среди зрителей был Владимир Зеленский: "Было видно, что ему понравилось, в тот момент мы собственно и получили приглашение поучаствовать в "Бойцовском клубе". И вот так все завертелось и понеслось.

Завертелось так, что перевернуло жизнь юмориста вниз головой. Желанная работа и переезд в Киев далась актеру ценой семьи.

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"Это был еще далекий 2009 год. Мы долго не могли решиться, но потом мировой финансовый кризис. Единственное, что мне было однообразно в этом городе, потому что кроме работы и дома – больше ничего я не видел. Не видел людей и своей семьи. Возможно из-за этого переезда у меня распался первый брак, который достаточно долго просуществовал. Я понимал, что мне нужно двигаться дальше, я понимал, что я хочу каким-то образом развиваться, соответственно, и зарабатывать деньги для того, чтобы и семья ни в чем не отказывала себе. А моя бывшая супруга осталась в Одессе. Она ни при каких обстоятельствах не хотела переезжать в Киев", – вспоминает пародист.

Также недавно гостем рубрики "Кава з перцем" стал известный шоумен Антин Мухарский. Мужчина признался, что пытался себя отравить.

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