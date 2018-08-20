Партнер Натальи Могилевской по танцам впервые стал отцом

У Игоря Кузьменко родилась дочь

Игорь Кузьменко. Фото: instagram.com/igorkuzmenko_official_

Танцор и партнер Натальи Могилевской в шоу "Танці з зірками" Игорь Кузьменко впервые стал отцом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга Игоря – Александра.

"Мы с 17.08.2018. Мы с @igorkuzmenko_official_ стали родителями...это чистый кайф", – подписала фото супруга Игоря.

У молодых родителей появилась на свет дочь. Девочку назвали Мирославой. Вес – 3360 г, а рост – 53 сантиметра.

Александра Кузьменко Фото: instagram.com/baileys.a

В комментариях к фото Игорь и Александра получили массу поздравлений.

Отметим, что Игорь Кузьменко и Наталья Моглиевская стали победителями шоу "Танці з зірками".

Игорь Кузьменко с женой Александрой Фото: instagram.com/baileys.a

Отметим, что в новом сезоне шоу примут участие множество звезд украинского шоу-бизнеса и не только, а именно: Маша Ефросинина, Слава Каминская, Анита Луценко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Николай Тищенко, Павло Зибров и другие.

Ранее мы сообщали о том, что хореограф Алена Шоптенко снова примет участие в шоу "Танці з зірками". Однако в новом сезоне Шоптенко будет участвовать в новом амплуа, а именно – станет главным хореографом шоу.