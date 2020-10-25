Партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом. С кем она выступила на "Танцях з зірками"
Дмитрий Жук пропустил девятый эфир проекта
В воскресенье, 25 октября, в девятом выпуске "Танців з зірками-2020" стало известно, что партнер Юлии Саниной Дмитрий Жук заразился коронавирусом.
Для вечера трио участники готовили выступление с победителем прошлого сезона Женей Котом, но из-за болезни Жука, планы конкурсантов изменились и к ним присоединилась еще одна знаменитость.
Так, страстное и невероятно эмоциональное аргентинское танго фронтвумен The HARDKISS танцевала с Женей котом и Дмитрием Дикусаром, который ранее выбыл из шоу вместе со Славой Каминской.
Позднее в Instastories Дмитрий Жук сообщил, что находится дома на самоизоляции. Танцор ослаблен, с повышенной температурой и ломотой в теле. Своих подписчиков он попросил поддержать Юлю голосами.
Ранее COVID-19 заболел экс-участник "Танців з зірками-2020" Позитив. Болезнь также коснулась и Олега Винника.
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