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Партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом. С кем она выступила на "Танцях з зірками"

Сегодня, 22:47

Дмитрий Жук пропустил девятый эфир проекта

В воскресенье, 25 октября, в девятом выпуске "Танців з зірками-2020" стало известно, что партнер Юлии Саниной Дмитрий Жук заразился коронавирусом.

Для вечера трио участники готовили выступление с победителем прошлого сезона Женей Котом, но из-за болезни Жука, планы конкурсантов изменились и к ним присоединилась еще одна знаменитость.

Так, страстное и невероятно эмоциональное аргентинское танго фронтвумен The HARDKISS танцевала с Женей котом и Дмитрием Дикусаром, который ранее выбыл из шоу вместе со Славой Каминской.

Позднее в Instastories Дмитрий Жук сообщил, что находится дома на самоизоляции. Танцор ослаблен, с повышенной температурой и ломотой в теле. Своих подписчиков он попросил поддержать Юлю голосами.

Фото: instagram.com/zhuk_dmytro

Ранее COVID-19 заболел экс-участник "Танців з зірками-2020" Позитив. Болезнь также коснулась и Олега Винника.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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