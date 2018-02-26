Павел Шилько: "Мне обидно, что мы потеряли Ваню Дорна"

Популярный украинский радио- и телеведущий, генеральный директор Gala Radio и продюсер музыкальной премии YUNA Павел Шилько стал героем авторской программы Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер".

Несколько интересных цитат из разговора с Павлом Шилько:

ПО ПОВОДУ ДОРНА

"Ну, честно скажу мы, наверное уже несколько месяцев не общались, потому что Ваня занят своей необычной музыкой. Мне, например, лично обидно, что мы потеряли Ваню Дорна вот такого мелодиста, который создал такие песни как "Синими желтыми красными", "Так болен" то есть то, что пела вся страна. Он был для меня таким каким-то Полом Маккартни потому, что песни очень хваткие, и они пелись легко. Он сделал русский язык каким-то невероятно мелодично фирменным. И я тогда радовался, поддерживал его активно, когда он ушел из "Пара Нормальных". Мне лично, как продюсеру, который стоял у его истоков, обидно что вот…Он очень талантливый композитор, очень мелодичный и таких сейчас не так уж много, но он ушел какой-то такой мир. То что он сделал оно странно, но оно цепляет".

ПОЧЕМУ ПЕСНИ КУЗЬМЫ ПОЯВИЛИСЬ НА РАДИО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

"У меня с Кузьмой особые были отношения, потому, что он всегда когда у него выходила какая-то особенная песня, которая типа неформат, он "Паша, тут є така пісняра". И я говорю "Круто, поставлю". И потом пару других станций стали подтягиваться. После смерти Кузьмы, мы на YUNA сделали трибьют – "Пусти мене". Получается, он сделал лебединую песню свою за несколько лет до смерти. И тогда она была неформат, она настолько глубокая. Кузьма – один из самых больших фанатов "Пашиной двадцатки". Он мне все время слал сообщаения, комментировал песни которые я ставил".

ПАША ШИЛЬКО РЕКОРДСМЕН КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕСА

Это был марафон длинной в 50 часов 1 минута и сколько-то секунд. Сам все ставил: песни, всю рекламу, разговоры. Я тогда придумал эту идею, потому что ее никто у нас не делал. Ну я думал, посижу часов 20 и нормально, но потом когда в интернете пошла такая бешеная поддержка, я понял что уже не слиняю с этой темы. По итогу мы вошли в "Книгу рекордов Гиннеса".

Ранее Елена Кравец стала героиней авторской Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер".