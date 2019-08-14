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Павел Вишняков показал девушку, и это не Юлия Сахневич

Актер заинтриговал поклонников трогательным фото с девушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Павел Вишняков и Юлия Сахневич
Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

36-летний украинский актер, звезда шоу "Танці з зірками" Павел Вишняков поделился фото с девушкой. Многих данный кадр удивил, ведь во время проекта артист и его партнерша Юлия Сахневич демонстрировали сначала теплые дружеские, а затем и романтические отношения.  

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Однако после окончания шоу и Павел, и Юлия перестали публиковать совместные снимки. Возможно, их роман был пиаром, но вполне допустимо, что пара рассталась после проекта. 

"Счастливые встречи. Не смог пройти мимо этой фотки. Спасибо , фотографу. Очень редко бываю таким", – подписал новое фото Павел Вишняков, на котором позирует в обнимку с девушкой, лица которой не видно. Однако под кадром оставила комментарий некая Татьяна Малащенко: "Паааш, безумно приятно", на что Вишняков ответил: "Взаимно".

Павел Вишняков показал девушку
Павел Вишняков показал девушку
Фото: instagram.com/vishniakov_pavel_

Подписчики артиста в недоумении, ведь многие считали, что Павел до сих пор встречается с Юлией Сахневич. На вопрос подписчицы "А как же Юля?", Вишняков ответил с юмором: "А как же Света?".

Напомним, уже известен полный список звездных участников шоу "Танці з зірками 2019".

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