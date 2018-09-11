Павел Вишняков прокомментировал возможность романа с партнершей по танцам

Актер также признался, что количество его поклонниц в разы увеличелось

Павел Вишняков. Фото: instagram.com/vishniakov_pavel_

В воскресенье, 26 августа, стартовал новый сезон шоу "Танцы со звездами", в котором принимают участие украинские знаменитости.

На паркет вышли знаменитые ведущие, певцы, спортсмены и актеры, среди которых и звезда сериалов "Мухтар" и "Опер по вызову" Павел Вишняков.

В интервью Катерине Осадчей на ее вопрос об отношениях с партнершей по танцам Юлией Сахневич актер признался, что не исключает их романа: "Поживем – увидим. На сегодняшний день у меня самая красивая и самая лучшая партнерша, и мы оставим это без комментариев", – говорит Павел.

Отметим, что и Павел и Юлия сейчас оба свободны. Сахневич была замужем за украинским певцом Аркадием Войтюком.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич Фото: instagram.com/vishniakov_pavel_

Также актер признался, что после шоу поклонниц у него стало " в разы больше", а своим главным конкурентом за звание "секс-символа" проекта он считает Иракли Макацария.

"Мне кажется, мы похожи с ним отношением к жизни, воспитанностью, интеллигентностью и обращением с дамами", – объяснил Вишняков.

Напомним, в третьем выпуске "Танцев со звездами" знаменитости раскрывали личные драмы.