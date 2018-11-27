Павел Зибров обиделся на организаторов "Танцев со звездами"
Народный артист поблагодарил организаторов шоу за жизненный урок
Украинский певец Павел Зибров, который был участником проекта "Танцы со звездами", серьезно обиделся на организаторов шоу. Свое негодование народный артист Украины высказал на странице в Instagram.
По словам Зиброва, в финале "Танцев" готовился номер, в котором должны были станцевать все участники шоу. Исполнитель готовился, репетировал, отказал в предложениях по концертам на этот день. Но в итоге организаторы сказали Павлу, что на паркет выйдут лишь три пары-финалистки "Танцев со звездами".
"Последнюю неделю я тренировался, приводил себя в танцевальную форму, ожидая гала-концерт. Из-за этого я отменил предложения по концертам 25 ноября, но организаторы проекта молчали, дозвониться было невозможно. Только в среду, 21 ноября, они откликнулись и сообщили, что вообще не планируют приглашать никого из участников, которые принимали участие в проекте, только три пары-финалистки. Только после эмоционального разговора под вечер мне пришло смс-приглашение посидеть в редруме. Ни одного звонка после этого, ни смс не было, никаких деталей. Так не приглашают на гала-концерт", – написал в эмоциональном посте Зибров.
Артист также добавил, что хочет поблагодарить руководство проекта за "хороший" жизненный урок. "Век живи – век учись", – резюмировал певец.
Напомним, что победу на "Танцах со звездами" одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Посмотреть, как пара шла к воему триумфу на проекте, вы можете в нашем материале.