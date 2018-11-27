Павел Зибров обиделся на организаторов "Танцев со звездами"

Народный артист поблагодарил организаторов шоу за жизненный урок

Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров, который был участником проекта "Танцы со звездами", серьезно обиделся на организаторов шоу. Свое негодование народный артист Украины высказал на странице в Instagram.

По словам Зиброва, в финале "Танцев" готовился номер, в котором должны были станцевать все участники шоу. Исполнитель готовился, репетировал, отказал в предложениях по концертам на этот день. Но в итоге организаторы сказали Павлу, что на паркет выйдут лишь три пары-финалистки "Танцев со звездами".

Павел Зибров и Мария Шмелева на "Танцах со звездами" Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Последнюю неделю я тренировался, приводил себя в танцевальную форму, ожидая гала-концерт. Из-за этого я отменил предложения по концертам 25 ноября, но организаторы проекта молчали, дозвониться было невозможно. Только в среду, 21 ноября, они откликнулись и сообщили, что вообще не планируют приглашать никого из участников, которые принимали участие в проекте, только три пары-финалистки. Только после эмоционального разговора под вечер мне пришло смс-приглашение посидеть в редруме. Ни одного звонка после этого, ни смс не было, никаких деталей. Так не приглашают на гала-концерт", – написал в эмоциональном посте Зибров.

Артист также добавил, что хочет поблагодарить руководство проекта за "хороший" жизненный урок. "Век живи – век учись", – резюмировал певец.

Напомним, что победу на "Танцах со звездами" одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Посмотреть, как пара шла к воему триумфу на проекте, вы можете в нашем материале.