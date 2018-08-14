Павел Зибров примет участие в танцевальном шоу

Народный артист Украины принял эстафету

Павло Зибров. Кадр из видео

Украинский певец и композитор, Народный артист Украины Павел Зибров принял эстафету от Оксаны Марченко и подтвердил своей участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

"Є ще порох в порохівницях! Я приймаю #танціззіркамиchallenge! Так, я буду участником нового сезона "Танці з зірками". А далi передаю естафету Валентины Хамайко. Дивiться премьеру 26 серпня. Xто буде за мене вболiвати? Пишiть у коментах!", – подписал видео Народный артист Украины.

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Авг 2018 в 3:01 PDT

"Ви молодець,Павле Миколаєвичу.Буду за вас вболівати", "Вы там будете самый крутой!", "Я буду за вас вболівати", "Буду дивитись кожну неділю і вболівати за Вас", "Клас, цікаво буде подивитись! Успіхів Вам!", – написали поклонники артиста в комментариях под видео.

Напомним, хореограф Алена Шоптенко снова примет участие в шоу "Танці з зірками". Однако, в новом сезоне Шоптенко будет участвовать в новом амплуа, а именно – станет главным хореографом шоу.

Также мы писали, ведущая Леся Никитюк подтвердила свое участие в проекте "Танці з зірками". Ранее согласились радовать зрителей своими танцами в шоу Маша Ефросинина, Слава Каминская, Анита Луценко, Злата Огневич, Николай Тищенко и другие.