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Павел Зибров рассказал, что мать просила его сделать перед смертью

Артист сдержал обещание, которое дал матери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В откровенном интервью на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, что подтолкнуло его бросить курить и какую альтернативу он нашел через 19 лет.

Узнайте также, почему мать Павла Зиброва сдала его в интернат:

Известный артист рассказал о своей пагубной привычке. Оказалось, Павел Зибров курил много лет, пока на него не повлияли родные.

"Бросил курить лет 19 назад. Меня мама попросила. А надо слушаться маму! Если конкретно – у меня родилась дочь, и я понимал, что это вредно, особенно вокалистам. Это все же сушит голосовые связки, а нам ими работать – это наш инструмент. И я почувствовал, что когда перекурю, а еще и как выпью – они сипнут, вниз падают, и потом очень тяжело работать. И мама об этом знала, чувствовала, наверное. И перед смертью она посоветовала одно, второе, третье и сказала: "Павлик, я тебя прошу, брось курить". И я посмотрел ей в глаза, пообещав, что брошу", – поделился Павел Зибров.

Кроме того, певец отметил, что для него это не стало большой проблемой, ведь слово, данное матери, для него важнее всего.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"А это большая ответственность! Если я маме сказал и ее не стало на второй день? Все! И мне не хотелось, мне не снилось, кто-то говорит, что снится, беспокоит, – ничего такого не было. 19 лет не курю и никому не советую! Лучше выпить 50 граммов водки или коньяка", – рассказал Павел Зибров.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера очень рискованные и даже опасные. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, Павел Зибров и группа MOZGI рассказали, когда их можно встретить в киевском метро.

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