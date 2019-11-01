Павел Зибров рассказал, как относится к Даше Астафьевой

Павел Зибров сделал интригующее заявление

Павел Зибров и Даша Астафьева Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", сделал интригующее заявление.

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На днях Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором Даша Астафьева сыграла сексапильную учительницу. Во время общения с журналистами "Ранку з Україною" артист признался, что связывает его с известной красавицей.

"Я люблю Астафьеву! – заявил Павел Зибров. – Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому, что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись".

Павел Зибров и Даша Астафьева Фото: пресс-служба

Оказалось, актеры пересекались на съемках другой картины. Но воспоминания о зажигательной брюнетке до сих пор греют душу Павла Николаевича.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что 62-летний Павел Зибров женился в третий раз. Свадьба состоялась в день рождения невесты, и уже известна ее стоимость.

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