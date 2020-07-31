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Павел Зибров рассказал о трагедии, которая отняла у него отца

Сегодня, 10:27

Отец артиста имел сорок профессий и дважды бежал из плена фашистов

Много лет Павел Зибров купается в любви поклонников. Никто и никогда не видел народного артиста грустным или в плохом настроении. Но в рубрике "Звездные папы" программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина", певец откровенно рассказал о трагедии, которую до сих пор не может спокойно вспоминать.

По национальности отец артиста – Николай Зибров – болгарин. Поэтому ударение в фамилии, говорит Павел, падает на первый слог – ЗИбров. Отец артиста был в своем селе настоящей звездой, потому что имел аж сорок профессий.

"Мы считали, что он умеет делать. Каменщик, подрывник, строитель... и самая главная его специальность – мастер по дереву. Всю мебель, которая была в доме, он сделал своими руками. Никогда не помню, чтобы у него было плохое настроение. Он поднимал его всем, был, как зажигалка", – поделился Павел Зибров.

Люди считали Николая Зиброва беззаботным человеком. Но только те, кто не знал, что на самом деле ему пришлось пережить. Мужчина прошел всю войну и дважды бежал из фашистского плена.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Он забил офицера, со второго этажа спрыгнул на подводу с сеном и с конюхом (поехали – ред.) в село. Спрыгнул в лес, попал в берлогу. Его начали искать немцы, а отец крепкий, он десантник, хорошо, что имел с собой финку. Ею он убил медведя, но тот его сильно поцарапал", – рассказал артист.

Но трагедия произошла не на войне. Отец артиста был опытным донором. Как-то поехал к себе на родину и там сдал кровь. Именно тогда Николаю Ивановичу занесли инфекцию, которую мужчина победить уже не смог. И хотя с того страшного момента уже прошло 50 лет, у артиста до сих пор дрожит голос, когда он об этом вспоминает.

Певец Павел Зибров
Певец Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Спасти его не было возможности, не было антибиотиков. Когда мы приехали, еще застали его живым, простились. А наутро он умер. Похоронили его там, на родине", – признался Павел Зибров.

После смерти отца жизнь семьи кардинально изменилась. Одной матери было трудно тянуть двух сыновей. Отца 9-летнем Павлу заменил старший брат Володя. Но Николай Иванович до сих пор незримо присутствует в жизни певца. Артист пытается быть веселым и трудолюбивым, как отец, и всегда уважительно относится к женщинам.

Что делал на карантине Павел Зибров – смотрите в видеосюжете:

Напомним, Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички. Мы также сообщали, что Павлу Зиброву на карантине пришлось изменить имидж.

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