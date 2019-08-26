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Павел Зибров женился в третий раз: фото

Певец обменялся клятвами со своей супругой Мариной в день ее 60-летия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Павел и Марина Зибровы отметили серебряную свадьбу
Павел и Марина Зибровы отметили серебряную свадьбу
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров, который не стесняется делиться подробностями интимной жизни, во второй раз женился на своей супруге Марине. Звездная пара повторно обменялась клятвами, таким образом отметив 25-летие со дня свадьбы.

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Павел Зибров вновь повел любимую под венец в день ее рождения – 25 августа Марина отпраздновала 60-летие. Артист также признался, что объединить два семейных праздника решила его дочь Диана.

В insta-сторис Зибров поделился трогательными моментами своей торжественной речи. "Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочь, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песни: я с тобой в счастье и добре живу", – сказал жених.

Павел и Марина Зибровы поженились во второй раз / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

В социальной сети Павел также опубликовал фото со своей второй свадьбы. На снимке жених и невеста позируют в традиционных белых нарядах. Отметим, что Марина Зиброва решила отказаться от букетов и попросила гостей нести ей цветы в вазонах, которые она высадит на своем участке.

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