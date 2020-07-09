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Павла Прилучного застали на отдыхе со звездой "Папиных дочек"

Сегодня, 18:25

Актер завел роман с Мирославой Карпович

15 июня звезды сериала "Закрытая школа" Агата Муценице и Павел Прилучный официально развелись. История их расставания вызвала большой резонанс в СМИ и соцсетях. Известно, что процесс развода проходил мирно, однако причина рассторжения брака удивила многих.

Ранее Агата Муценице обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем, а также – в изменах. Похоже, что теперь поклонники звезды нашли подтверждение ее словам. Уже несколько дней росСМИ пишут о том, что Прилучный завел роман со своей коллегой, звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Возможно, в том числе из-за этого и распался брак актеров.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: instagram.com/agataagata

Телеграм-канал "Только никому" показал видео, которое было снято другом Павла. На нем друзья запечатлены на яхте в аннескированном Крыму, а на заднем фоне слышится голос Мирославы.

"Друг Павла Прилучного запостил stories с яхты, где сейчас отдыхает актер с детьми, и на видео отчетливо слышится голос Мирославы Карпович. Отнекиваться уже бесполезно", – говорится в сообщении канала.

О том, какие звездные пары развелись в этом году, смотрите в видео ниже:

Ранее мы сообщали, как Павел и Агата разделили имущество.

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Павел Прилучный Агата Муцениеце
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