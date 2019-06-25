Павлик сделал предложение 25-летней возлюбленной: все подробности их романа

Девушка опубликовала фото кольца еще два года назад

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/repyahovakate

В интернете с молниеносной скоростью распространилась новость о том, что популярный украинский певец Виктор Павлик состоит в отношениях с 25-летней девушкой - его концертным директором Екатериной Репяховой. Сама девушка никогда не скрывала свои отношения со звездой и публиковала в Instagram совместные фото со старшим на 28 лет мужчиной. Ко всему, Виктор даже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, правда, это было два года назад!

Виктор Павлик презентовал новую песню:

Екатерина искренне не понимает, почему только сейчас общество проявило такой интерес к их паре, ведь девушка периодически выставляла фотографии с Павликом и не один раз признавалась ему в любви публично. Да, украинский исполнитель не особо желал афишировать их любовные отношения, но точно не скрывал от общественности.

Предложение руки и сердца от Виктора Павлика Фото: instagram.com/repyahovakate

На странице девушки в Instagram можно увидеть совместные фото с Павликом, которые датируются еще 2016 годом. Предложение выйти замуж Катерина получила 21 июня 2016 года, но поженилась ли пара, пока неизвестно.

Виктор Павлик со своей возлюбленной Катей Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Виктор Павлик все же прокомментировал роман с концертным директором, заявив, что они нашли с Катей друг друга и желают всем счастья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram