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Павлик сделал предложение 25-летней возлюбленной: все подробности их романа

Девушка опубликовала фото кольца еще два года назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Фото: instagram.com/repyahovakate

В интернете с молниеносной скоростью распространилась новость о том, что популярный украинский певец Виктор Павлик состоит в отношениях с 25-летней девушкой - его концертным директором Екатериной Репяховой. Сама девушка никогда не скрывала свои отношения со звездой и публиковала в Instagram совместные фото со старшим на 28 лет мужчиной. Ко всему, Виктор даже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, правда, это было два года назад!

Виктор Павлик презентовал новую песню:

Екатерина искренне не понимает, почему только сейчас общество проявило такой интерес к их паре, ведь девушка периодически выставляла фотографии с Павликом и не один раз признавалась ему в любви публично. Да, украинский исполнитель не особо желал афишировать их любовные отношения, но точно не скрывал от общественности. 

Предложение руки и сердца от Виктора Павлика
Предложение руки и сердца от Виктора Павлика
Фото: instagram.com/repyahovakate

На странице девушки в Instagram можно увидеть совместные фото с Павликом, которые датируются еще 2016 годом. Предложение выйти замуж Катерина получила 21 июня 2016 года, но поженилась ли пара, пока неизвестно. 

Виктор Павлик со своей возлюбленной Катей
Виктор Павлик со своей возлюбленной Катей
Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Виктор Павлик все же прокомментировал роман с концертным директором, заявив, что они нашли с Катей друг друга и желают всем счастья. 

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