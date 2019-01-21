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Печальный опыт сестер: почему Кайли Дженнер тянет с замужеством

Светская львица не хочет повторить грустный опыт сестер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: Instagram

Светская львица, одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер, Кайли Дженнер, которая в свои 21 уже успела попасть на обложку журнала Forbes, никак не может решиться на официальный брак с отцом своей малышки Сторми Трэвисом Скоттом.

Оказывается, Кайли опасается официально зарегистрировать отношения из-за печального опыта своих сестер и хочет быть уверена в будущем супруге, пишет People.

Источники издания сообщают, что в скором времени Кайли может выйти замуж за Трэвиса, но она этого очень боится.

Также источники наводят пример, почему Кайли не спешит под венец: "один из браков Ким продлился всего несколько месяцев, Кортни так и не вышла замуж за отца своих детей, а Хлое столкнулась с постоянными изменами". Впрочем, девушка очень счастлива с Трэвисом.

Напомним, недавно Кайли Дженнер опубликовала в своих Instagram-Stories серию снимков, среди которых оставила фото из совместной фотосессии с Трэвисом Скоттом для GQ. На фотографии, где он нежно касается губами ее лица, она разместила "эмоджи" в виде кольца.

Также Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором показала то, что она увидела, придя домой. Дома Кайли ждал большой сюрприз – огромное количество букетов красных роз и свечи на полу. Все это младшая сестра Ким Кардашьян сняла на видео.

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замужество Кайли Дженнер Трэвис Скотт
Источник: Сегодня
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