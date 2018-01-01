Пенелопа Крус сменила два изысканных наряда от Chanel на открытии Каннского фестиваля
Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт
В Каннах состоялось торжественное открытие 71-го кинофестиваля. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают".
Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.
Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.
После торжественной церемонии Пенелопа Крус отправилась на вечеринку, для которой предпочла изысканный наряд от Chanel с вышивкой.
Напомним, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем стали гостями церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Award. Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое длинное платье от Balmain. На плечи актриса накинула накидку, чтобы сильно не оголять зону декольте.
Ранее в Мадриде прошла церемония вручения премии Adoptive Son, лауреатом которой стал режиссер Педро Альмодовар. Поздравить режиссера приехала Пенелопа Крус. На улицах Мадрида Крус была замечена в черном жакете, футболке от Versace c вышивкой и джинсах-скинни.
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