Пентхаус голливудской звезды: Мерил Стрип продает квартиру на Манхэттене

Актриса продает жилье за 24,6 миллиона долларов

Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman Фото: Steve Halprin / Douglas Elliman 1/9

Голливудская актриса Мерил Стрип, которая славится своим отменным вкусом и умеет поражать своими нарядами, продает свой пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке за 24,6 миллиона долларов.

В 2006-м актриса купила апартаменты по цене в 10,3 миллионов долларов. Покупатель, готовый выложить такую кругленькую сумму за квартиру голливудской знаменитости, получит в свое распоряжение апартаменты площадью 366 квадратных метров в жилищном комплексе River Lofts в престижном районе Tribeca на берегу Гудзона.

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В квартире имеется 4 спальни, большая открытая терраса, с которой открывается живописный вид на город, панорамные окна, камин, две ванных комнаты и две гардеробных. Сама Мерил с мужем, скульптором Доном Гаммером, в данный момент живет в резиденции в Коннектикуте.

Напомним, ранее голливудский актер Джим Керри решил продать свою недвижимость в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов. Площадь роскошной квартиры составляет 557 квадратных метров и расположена она в тихом районе Central Park West. В ней размещено шесть спален, четыре ванные комнаты, столовая и библиотека.