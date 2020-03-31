"Переболела несколько месяцев назад": российская певица победила COVID-19
Жасмин думала, что они с сыном больны гриппом
Российская певица Жасмин, которая отрицает вину мужа в денежных махинациях, переболела вместе со своим сыном Мироном коронавирусом еще несколько месяцев назад. По словам самой российской исполнительницы, она не знала, что с ней происходит, и думала, что заболела гриппом. Врачи тогда не могли понять, что происходит со звездой, ведь пандемии COVID-19 тогда еще не было.
"Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала", — сделала певица неожиданное признание в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".
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Также певица призналась, что была на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого и общалась со Львом Лещенко. Сейчас певица очень переживает за коллегу и надеется, что он скоро выздоровеет: "Это ужасно, что случилось со Львом Валерьяновичем. Я, скажу честно, не проходила ни разу тест на коронавирус. Хочу как-нибудь вызвать медсестру на дом. У меня нет никаких симптомов. Боюсь поехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус".
Напомним, что состояние Льва Лещенко уже улучшилось и его перевели из реанимации в палату.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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