Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Переболела несколько месяцев назад": российская певица победила COVID-19

Жасмин думала, что они с сыном больны гриппом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

Российская певица Жасмин, которая отрицает вину мужа в денежных махинациях, переболела вместе со своим сыном Мироном коронавирусом еще несколько месяцев назад. По словам самой российской исполнительницы, она не знала, что с ней происходит, и думала, что заболела гриппом. Врачи тогда не могли понять, что происходит со звездой, ведь пандемии COVID-19 тогда еще не было.

Певица Жасмин
Певица Жасмин
Фото: Instagram

"Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала", — сделала певица неожиданное признание в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Смотрите в сюжете, кто из звезд заразился коронавирусной инфекцией:

Также певица призналась, что была на вечеринке по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого и общалась со Львом Лещенко. Сейчас певица очень переживает за коллегу и надеется, что он скоро выздоровеет: "Это ужасно, что случилось со Львом Валерьяновичем. Я, скажу честно, не проходила ни разу тест на коронавирус. Хочу как-нибудь вызвать медсестру на дом. У меня нет никаких симптомов. Боюсь поехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус".

Напомним, что состояние Льва Лещенко уже улучшилось и его перевели из реанимации в палату.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Актеры, музыканты и принцесса: кто из знаменитостей умер от коронавируса Кто из знаменитостей пожертвовал миллионы долларов на борьбу с коронавирусом Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19
певица Жасмин
Реклама

Новости партнеров

Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Сегодня, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Сегодня, 08:40Fun

Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака: уделите внимание здоровью

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 17:17Wellness

"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
Новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Комаровський попередив, яка звичка ускладнює перебіг коронавірусу
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Ленивые голубцы: вкусно и на готовку минимум времени
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется