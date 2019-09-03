Эпатажная Cardi B станцевала тверк перед зрителями: видео

Певица умеет удивлять публику своими поступками на концертах

Карди Би

Популярная рэперша Cardi B, которая выпустила совместную песню с Селеной Гомес, станцевала зажигательный тверк прямо перед носами фанатов. Соответствующий ролик появился в Instagram.

Кстати, Селена Гомес собирается замуж. Узнайте подробности в видео:

Певица выступала в качестве хэдлайнера на фестивале Made in America Festival 2019. Во время выступления звезда спустилась к железным ограждениям, расставленным вокруг сцены. Рэперша уперлась каблуками в ограждения, руками в пол и исполнила горячий тверк перед зрителями.

INSTAGRAM

Cardi B выступала в облегающей ярком костюме. Фанаты пытались дотянуться до "пятой точки" звезды, но не смогли.

INSTAGRAM

Кроме того, на своей странице в Instagram Cardi B опубликовала ролик, на котором она залазит на декорации на этом же выступлении.

Напомним, на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси (США) у американской Cardi B случился курьезный инцидент. У девушки на сцене неожиданно порвался концертный костюм,

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