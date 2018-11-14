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Перед смертью Стэн Ли придумал еще одного супергероя

Дочь продюсера раскрыла имя нового персонажа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Стэн Ли. Фото: AFP
Стэн Ли. Фото: AFP

Дочь продюсера и сценариста, творца киновселенной Marvel Стэна Ли, который умер 12 ноября, Джоан Селия Ли порадовала поклонников комиксов новостью. Джоан сообщила, что перед смертью ее отец создал еще одного супергероя.

Об этом она сообщила изданию TMZ. По словам Джоан, отец вместе с ней работал над созданием нового персонажа вплоть до последних дней своей жизни. Женщина рассекретила имя нового супергероя – Dirt Man (Человек-грязь).

Джоан пока не разглашает, какими сверх способностями владеет Dirt Man, также не раскрывает его историю. Женщина лишь добавила, что "это будет очень интересно". Также дочь Стэна Ли не стала уточнять, появится ли новый персонаж в комиксах, или о нем будет снят фильм.

Напомним, что голливудские актеры высказали соболезнования семье Стэна Ли в связи с его кончиной. Трогательные посты в соцсети оставили Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Хью Джекман, Зои Салдана и многие другие, которые воплотили героев комиксов Marvel на широких экранах.

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marvel Стэн Ли
Источник: "Сегодня"
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