Передозировка у Деми Ловато: стало известно, кто спас жизнь певицы

Артистка до сих пор остается в больнице после отравления тяжелыми наркотиками

Деми Ловато попала в больницу в конце июля Фото: instagram.com/ddlovato

В конце июля 25-летняя американская певица Деми Ловато была госпитализирована в результате передозировки героином. По информации инсайдеров, жизнь певицы спас препарат Narcan, который ей ввели медики. Это лекарство традиционно используют после злоупотребления опиоидами.

Во время последующего лечения артистка получила осложнения, типичные для интоксикации: она страдала от высокой температуры и тошноты. На данный момент жизни Деми ничего не угрожает.

Теперь появились новые подробности страшного инцидента. Оказывается, Деми Ловато, потерявшую сознание после бурной вечеринки с друзьями, обнаружил охранник. Ее состояние было настолько тяжелым, что он ворвался в дом к ассистенту певицы, крича: "Она мертва! Она мертва"".

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Инсайдеры сообщили New York Post, что на подушке Деми были следы рвоты и крови. Телохранитель бросился к Ловато и приподнял ее, а затем попытался очистить ей дыхательные пути, чтобы певица смогла задышать.

Также появилась информация, что в эту среду Деми согласилась немедленно отправиться в рехаб после выписки из больницы, что должно произойти в ближайшие дни – 10 августа.

"Она понимает всю тяжесть этой передозировки, и выздоровление для нее было очень сложным", – рассказал источник. "Она хочет быть трезвой. Она хочет получить помощь. Она понимает, что ей потребуется много сил и решимости, чтобы оставаться здоровой, но это то, чего она хочет на данный момент".

Напомним, ранее Деми Ловато в полосатом купальнике показала декольте.