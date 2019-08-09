Перепутал дочерей: сын Елизаветы II оконфузился в соцсети

Сын королевы Елизаветы II поздравлял принцессу Беатрис

Принц Эндрю и принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Младший сын королевы Елизаветы II, у которой нашли квартиры в Москве, оконфузился в день рождения своей старшей дочери принцессы Беатрис. Принц Эндрю поздравил дочь с 31-летием, но в соцсети опубликовал снимки ее младшей сестры, принцессы Евгении.

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Отметим, что 8 августа, одна из внучек королевы Великобритании праздновала свое 31-летие. Принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю, получила множество поздравлений. Но ее отец, 59-летний герцог Йоркский под текстом с приветствием в адрес Беатрис ошибочно опубликовал снимки ее младшей сестры Евгении.

Коллаж, созданный из четырех фотографий маленькой принцессы Евгении, мгновенно заменили кадрами с Беатрис, однако скриншот быстро разошелся в соцсети.

Вполне вероятно, что наполнением социальных сетей, в частности страницы в Twitter занимается ответственный за это человек, поскольку представителям королевских семей запрещено иметь личные страницы.

Напомним, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская всегда появляется на публике в скромных и элегантных нарядах. Очередной светский выход не стал исключением для королевской леди.

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